Radio Nepal: Пять школьников погибли в аварии в Покхара 9 октября

В Непале в городе Покхара утром 9 октября автобус с учениками школы Kalika English School сорвался с дороги, и упал со склона, погибло пять человек, включая четверых детей.
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