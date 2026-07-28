Ремонт за миллиарды и новые фишки для петербуржцев. Как реализуют проект «Продолжительная и активная жизнь»

Петербург продолжает следить за здоровьем жителей. В рамках программы «Продолжительная и активная жизнь» петербуржцы получили не только современные больницы и поликлиники, но и опытных специалистов, новые программы и современное оборудование.
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