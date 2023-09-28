Памятные акции в 27 городах России по случаю 40 дней со смерти Евгения Пригожина Елена Галицкая1 октября в России исполняется 40 дней с момента гибели бизнесмена и военного Евгения Пригожина, который погиб 23 августа в авиакатастрофе под Куженкино.