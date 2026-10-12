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Царьград

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В Брестской области за неделю наказали 389 пешеходов-нарушителей

В Брестской области за неделю наказали 389 пешеходов-нарушителей

За неделю в регионе также привлекли к ответственности 389 пешеходов-нарушителей, 27 из которых были пьяны, а еще 127 водителей не пропустили людей на переходах.

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