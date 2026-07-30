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Асенсио может пропустить несколько месяцев. У защитника «Реала» травма мышцы бедра (As)

Защитник « Реала » Рауль Асенсио пропустит первые несколько месяцев сезона, сообщает As. 23-летний футболист получил травму правой прямой мышцы бедра.

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