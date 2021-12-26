Американец, оскорбивший Байдена во время рождественской линии, назвал свое высказывание шуткой

Бывший американский полицейский Джаред Шмек, обратившийся в ходе рождественского звонка к президенту США Джо Байдену и его супруге с оскорбительным лозунгом, объяснил свое поведение.
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