Ирина Винер: Россия отказывается от нейтральности в спорте и борется за своих спортсменов Елена ГалицкаяПрезидент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила яркое мнение о текущей ситуации в мировом спорте, где Россия сталкивается с вызовами, связанными с нейтральностью и ограничениями для своих спортсменов.