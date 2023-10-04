Ирина Винер: Россия отказывается от нейтральности в спорте и борется за своих спортсменов Елена ГалицкаяПрезидент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила яркое мнение о текущей ситуации в мировом спорте, где Россия сталкивается с вызовами, связанными с нейтральностью и ограничениями для своих спортсменов.
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