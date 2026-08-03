Остановитесь и посмотрите: 25 вещей, которые природа спрятала у всех на виду

Порой кажется, что мир уже изучен вдоль и поперек, и удивить чем-то новым просто невозможно. Однако стоит лишь на минуту замедлиться и внимательнее посмотреть по сторонам, как реальность преподносит сюрпризы.
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