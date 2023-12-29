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Эксперты Travelata.ru озвучили цену самого дорогого тура на Новый год

Эксперты Travelata.ru озвучили цену самого дорогого тура на Новый год

Некоторые россияне планируют отпраздновать Новый год в другой стране или городе. О самых дорогих и наиболее бюджетных путевках в 2023 году рассказали РИА Новости эксперты интернет-магазина туров Travelata.

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