COP15 открылось в китайском городе Куньмин

Куньмин, 11 октября /Синьхуа/ -- 15-е совещание Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии /COP15/ открылось в понедельник во второй половине дня в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая.