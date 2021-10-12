Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

COP15 открылось в китайском городе Куньмин

Куньмин, 11 октября /Синьхуа/ -- 15-е совещание Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии /COP15/ открылось в понедельник во второй половине дня в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая.

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