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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдж-рашер «Атланты» Джейлон Уокер пропустит сезон-2026 из-за разрыва крестообразной связки

«Атланта Фэлконс» сообщили, что лайнбекер Джейлон Уокер порвал переднюю крестообразную связку колена во время тренировки во вторник.

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