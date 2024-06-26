Психолог объяснил, почему выигрыш в лотерею может стать трагедией

Крупный выигрыш может обернуться настоящей психологической травмой.фото: pixabay.com/pasja1000--> Крупный выигрыш в лотерею может обернуться для счастливчика настоящей психологической травмой, предупреждает психолог Платон Аверин в беседе с «Узнай.
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