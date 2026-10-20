Глава Владимира Сергей Волков постановлением создал межведомственную группу, которая будет выезжать на сигналы о возможной агрессии или иных угрозах для несовершеннолетних, оценивать обстановку и при необходимости решать вопрос об изъятии ребёнка из семьи.