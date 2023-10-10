Русские военнопленные на Украине пожаловались ООН на пытки

Члены международной организации опросили более 20 военных ВС России, оказавшихся в украинском плену.Представители Организации объединённых наций (ООН) опросили 26 русских солдат, оказавшихся в плену Вооружённых сил Украины.
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