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Карантикулы Апокалипсиса. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник

Язычник, как и все земляне 21-го года XXI века, депрессивно-практично пытается пережить пандемийные напасти, в том числе и практикуемый администрациями (слава Богу, не на постоянной основе) карантин, вытесненный в наше время англицизмом локдаун.

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