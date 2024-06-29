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Бородачи заставили извиняться русского врача и надели на неё хиджаб за то, что она отказалась принять их "сестру" в никабе

Бородачи заставили извиняться русского врача и надели на неё хиджаб за то, что она отказалась принять их "сестру" в никабе

Сегодня 695 прочитали А потом мы удивляемся, откуда берутся террористы. Да уж… Довольно показательный инцидент произошел в одном из российских городов, где разгорелся безобразный скандал из-за отказа врача частной клиники принять пациентку в никабе.

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Комментарии
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М
ММ
Мужчин, заставляющих женщин надевать никаб надо на первый раз штрафовать на тысяч 50, а на второй сажать на срок не менее года!
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15 час.
ГМ
Георгий Михалев
И что, этим животным все с рук спустят?
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9 час.
Maxim
Достаточно пешком перейти границу Ставропольского края.. Пускай бородатые - сами лечат..
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8 час.

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