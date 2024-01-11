Дегтярев сообщил Путину о повышении минимальной зарплаты в крае на 10%

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил 11 января на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что в регионе, подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для работников внебюджетных сфер повышается на 10%.