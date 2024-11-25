Александр Мостовой: «Все, что я прогнозирую, сбывается. «Спартак» еще нервы потреплет – по составу не уступает, должен быть железно в тройке РПЛ»

Команда тренера Деяна Станковича обыграла «Локомотив» (5:2) в матче 16-го тура Мир РПЛ. – Подстегнуло ли «Спартак» поражение от «Локомотива» в Черкизово? – Ну конечно! Вышли ребята, которые должны были реабилитироваться.