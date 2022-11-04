Потолок цены на нефть из России, разработанный США, ведет мировую экономику ведет в еще болькую темень своеобразного «кносского лабиринта», заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest, опубликованном 3 ноября.
Потолок цены на нефть из России, разработанный США, ведет мировую экономику ведет в еще болькую темень своеобразного «кносского лабиринта», заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest, опубликованном 3 ноября.
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