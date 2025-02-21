Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 882 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    А Вы подумали, как Путин будет смотреть в глаза ветеранам этой войны? Женам погибших, искалеченных воинов? Путин може...Зеленский на чемо...
  • Елена Каратеева
    Владимиру Зеленскому имеет смысл обратиться к В. В. Путину: "Повинную голову меч не сечет" - говорили на Руси. В. Пут...Зеленский на чемо...
  • Evgenija Palette
    А нам надо хорошо думать трезвой головой, прежде, чем принимать серьезные решения с этим ССЫ, не забывая формулу - "Д...Между Китаем и СШ...

Столица полыхает седьмые сутки: Столбы огня в километр. В Киеве уничтожена секретная база британского спецназа. Ликвидированы офицеры ГУР 

Столица полыхает седьмые сутки: Столбы огня в километр. В Киеве уничтожена секретная база британского спецназа. Ликвидированы офицеры ГУР 

После полуночи почти на всей Украине взревела воздушная тревога. Около сотни новейших дронов-камикадзе ("Герань-3", как их назвал противник) было запущено над областями, после чего начались мощные прилёты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Красота😍
Ответить
22 час.
МВ
Михаил Воскресенский
Какие хорошие новости...
Ответить
19 час.
Валерий Ворожищев
Кажется, что эти реляции далеки  от истины. Нам нужна реальная правда обо всём, что происходит на фронтах, а не хайпы.
Ответить
19 час.
наверх