Владимир Путин наградил тульских спасателей за заслуги в ликвидации ЧС

Туляки были награждены за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.Владимир Путин издал указ о присвоении наград гражданам РФ за различные заслуги перед обществом, следует из приказа президента.
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