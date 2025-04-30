Гендиректора ЦСКА Бабаева расстроила работа системы VAR в матче со "Спартаком"

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев признался, что у него осталось двоякое впечатление после победного матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" (2:1) из-за работы системы VAR, но при этом он отметил, что главный арбитр Кирилл Левников со своей работой справился.
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