Лавров сообщил о трагикомическом характере выступления Каллас на G20

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал выступления европейских политиков, в том числе главы европейской дипломатии Каи Каллас на форуме стран «Большой двадцатки» (G20), и назвал их трагикомическими.
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