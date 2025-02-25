Эмираты используют итальянские технологии

Объединённые Арабские Эмираты и Италия подписали три инвестиционных меморандума для содействия сотрудничеству в области центров обработки данных, искусственного интеллекта, редкоземельных металлов и фармацевтики.
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