На Смоленщине иностранец украл технику на железнодорожном объекте

И быстро нашел покупателей. Как отметили в транспортной полиции, им поступило сообщение о несанкционированном проникновении в служебно-техническое здание инфраструктуры РЖД, находящееся в нескольких метрах от железнодорожного вокзала станции Сафоново.
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