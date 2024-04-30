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Атакуя Крымский мост, Украина рискует потерять всё на левом берегу Днепра

Атакуя Крымский мост, Украина рискует потерять всё на левом берегу Днепра

На Украине продолжают запугивать Россию возможным комбинированным ударом по Крымскому мосту. На это обратил внимание британский военный аналитик Александр Меркурис, который прокомментировал ситуацию у себя в видеоблоге.

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