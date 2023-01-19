Замминистра обороны США: Мы хотим добиться перелома для Украины в военной кампании

Заместитель главы Пентагона накануне встречи в так называемом формате «Рамштайн» (состоится завтра на авиабазе в Германии) заявил о том, что США «хотят добиться перелома для Украины в военной кампании».
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