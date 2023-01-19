Военное обозрение

3 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Вот почему РОССИЯ не ввела никаких санкций пртив ЕС и продолжает поставлять энергоресурсы, а ЦБ выводить наши капитал...Глава Евросовета ...
  • Сергей ЕВ
    Пшеки забыли свою историю, кто их вытащил из "грязи", а ВС России ууспехов и победы над укронацистами и блоком НАТО«Техники хватит н...
  • Silver Kont
    Потом турки пизды дадут, и поднимется вой...Кипр готов переда...

Замминистра обороны США: Мы хотим добиться перелома для Украины в военной кампании

Замминистра обороны США: Мы хотим добиться перелома для Украины в военной кампании

Заместитель главы Пентагона накануне встречи в так называемом формате «Рамштайн» (состоится завтра на авиабазе в Германии) заявил о том, что США «хотят добиться перелома для Украины в военной кампании».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх