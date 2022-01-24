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Рязанка пожаловалась на заваленные снегом тротуары в Недостоеве

Рязанка пожаловалась на заваленные снегом тротуары в Недостоеве

«На фото гора снега, это тротуар», — комментирует женщина. По её словам, пешеходам, в том числе мамам с маленькими детьми и детскими колясками, приходится пробираться по проезжей части, «лавируя между разъезжающимися автобусами и маршрутками».

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