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ФедералПресс

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Губернатор Денис Паслер рассказал, покинет ли мэр Екатеринбурга свой пост

Губернатор Денис Паслер рассказал, покинет ли мэр Екатеринбурга свой пост

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября, ФедералПресс. Глава Свердловской области Денис Паслер рассказал, как сложится дальнейшая карьера градоначальника Алексея Орлова.

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