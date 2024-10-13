Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Впервые показаны снимки первого подводного ядерного испытания СССР

Впервые показаны снимки первого подводного ядерного испытания СССР

Программа «Военная приемка» впервые показала недавно рассекреченный фотоальбом со снимками первого подводного ядерного испытания СССР, которое прошло 21 сентября 1955 года в бухте Черной губы на полигоне Новая земля.

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