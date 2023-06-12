Какой праздник сегодня, 13 июня, отмечают в мире Татьяна Орлонская13 июня в мире отмечается Международный день распространения информации об альбинизме, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/69/170) от 18 декабря 2014 года.