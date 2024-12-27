Бои у Купянска: разведка громит пехоту и технику ВСУ на подступах к городу (ВИДЕО)

Бои у Купянска: разведка громит пехоту и технику ВСУ на подступах к городу. Российские бойцы атакуют боевиков ВСУ, засевших в зданиях и лесополосах, уничтожая подразделения, огневые точки, военную технику и узлы обороны врага.