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AFP: Макрон планирует убедить Байдена избежать конкуренции с Евросоюзом

AFP: Макрон планирует убедить Байдена избежать конкуренции с Евросоюзом

Французский лидер Эммануэль Макрон на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом планирует убедить его избежать конкуренции между компаниями Евросоюза и Соединенных Штатов в свете нового американского закона о борьбе с инфляцией.

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