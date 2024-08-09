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Синоптики рассказали, сколько в Свердловской области будет хозяйничать северный циклон

Синоптики рассказали, сколько в Свердловской области будет хозяйничать северный циклон

В конце недели вполне вероятны локальные заморозкиСеверный антициклон, который установился над Свердловской областью, будет влиять на погоду в регионе как минимум до конца недели.

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