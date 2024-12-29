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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НХЛ может оштрафовать «Даллас» на 100+ тысяч долларов за тренировку во время рождественской паузы. Занятия в эти дни запрещены коллективным соглашением

Главный тренер команды Питер Дебур сообщил СМИ, что 26 декабря проводилась необязательная тренировка.

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