В Нижнем Новгороде построят гостиницы на 548 номеров у Ярмарки

Минград Нижегородской области утвердил проект планировки участка площадью 7,5 гектара в Канавинском районе, где ООО «Возрождение» построит два гостиничных комплекса с конгресс-холлом и реконструирует гостиницу Ермолаевых.
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