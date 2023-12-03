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Эдуард Латыпов: «Посвящаю победу семье – жене, дочкам, родителям. Они очень сильно болеют и переживают за меня»

– Посвящаю эту победу семье: жене Дарье, доченькам Виктории и Арише. Семья большая! Родителям тоже, всем, кто за меня болеет и переживает.

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