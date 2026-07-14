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ЕС начал переговоры о приеме Молдавии по второму кластеру

ЕС начал переговоры о приеме Молдавии по второму кластеру

Европейский союз (ЕС) начал переговоры о приеме Молдавии по второму из шести переговорных кластеров. Об этом заявил министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн, сообщает ТАСС.

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