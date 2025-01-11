Минтранс обязал предоставлять соседние места в самолете родителям и детям

Министерство транспорта РФ обязало авиакомпании размещать детей и родителей рядом на борту самолета. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Старовойт в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
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