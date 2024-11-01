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Царьград

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Грозит ростом: повышение ставки Центробанка вызвало взлет цен на легковые авто

Грозит ростом: повышение ставки Центробанка вызвало взлет цен на легковые авто

Покупка нового легкового автомобиля в России может ударить по карману автолюбителей.«Коммерсант» сообщает, что цены на них увеличились из-за индексации утильсбора и высокой ставки Центробанка в 21%.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
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