Управляющую компанию обязали принять индивидуальный прибор учёта у петербуржца

И сделать перерасчёт за коммунальные услуги Приставы Калининского района обязали обслуживающую компанию принять в эксплуатацию индивидуальный прибор учёта и сделать перерасчёт за коммунальные услуги, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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