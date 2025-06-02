Управляющую компанию обязали принять индивидуальный прибор учёта у петербуржца

И сделать перерасчёт за коммунальные услуги Приставы Калининского района обязали обслуживающую компанию принять в эксплуатацию индивидуальный прибор учёта и сделать перерасчёт за коммунальные услуги, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.