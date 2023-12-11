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Дмитровец

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Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

Новый стандарт помогает социализироваться людям с ментальными особенностями В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе социальных домов, которые пришли на смену старой системе психоневрологических интернатов.

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