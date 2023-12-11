Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

Новый стандарт помогает социализироваться людям с ментальными особенностями В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе социальных домов, которые пришли на смену старой системе психоневрологических интернатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии