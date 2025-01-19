SCMP: в Китае работодатель попытался забрать у сотрудника выигрыш в лотерею

В китайском в городе Нинбо провинции Чжэцзян лотерейный билет принес его обладателю $820 тыс., но компания, в которой работает счастливчик, потребовала у него отдать джекпот, чтобы разделить деньги между всеми сотрудниками.
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