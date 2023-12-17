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Главам администраций Тульской области поручили обеспечить возможность подъезда мусоровозов к контейнерным площадкам

Главам администраций Тульской области поручили обеспечить возможность подъезда мусоровозов к контейнерным площадкам

В воскресенье 17 декабря глава регионального министерства экологии Юрий Панфилов на специальном совещании дал указание чиновникам обеспечить возможность подъезда мусоровозов к контейнерным площадкам во дворах.

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