Главам администраций Тульской области поручили обеспечить возможность подъезда мусоровозов к контейнерным площадкам

В воскресенье 17 декабря глава регионального министерства экологии Юрий Панфилов на специальном совещании дал указание чиновникам обеспечить возможность подъезда мусоровозов к контейнерным площадкам во дворах.
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