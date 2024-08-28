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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первый геймплей шутера со строительством базы StarRupture от авторов Green Hell Студи...

Первый геймплей шутера со строительством базы StarRupture от авторов Green Hell Студи...

Первый геймплей шутера со строительством базы StarRupture от авторов Green HellСтудия Creepy Jar, известная многим по выживалке Green Hell, показали первый геймплейный трейлер своего следующего проекта — шутера от первого лица со строительством базы StarRupture.

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