Лето с пользой.

Сегодня в детский сад приехала пожарная машина. Пожарный в доступной и увлекательной форме рассказал ребятам о том, как надо себя вести на улице и дома, как не допустить пожара и что делать, если пожар все-таки случился.
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