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Вучич заявил, что Украина "политически" опережает других кандидатов в ЕС

Вучич заявил, что Украина "политически" опережает других кандидатов в ЕС

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на данный момент Украина ближе других стран-кандидатов находится на пути членства в Евросоюзе, но это объясняется лишь политическими причинами.

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