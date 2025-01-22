Вучич заявил, что Украина "политически" опережает других кандидатов в ЕС

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на данный момент Украина ближе других стран-кандидатов находится на пути членства в Евросоюзе, но это объясняется лишь политическими причинами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии