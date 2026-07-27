США показали удар катера-камикадзе GARC по списанному десантному кораблю 17 июля 2026 года 32-й дивизион безэкипажных надводных кораблей ВМС США (USVDIV-32) задействовал.
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США показали удар катера-камикадзе GARC по списанному десантному кораблю 17 июля 2026 года 32-й дивизион безэкипажных надводных кораблей ВМС США (USVDIV-32) задействовал.
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