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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билл Симмонс: «Не уверен, что в Новом Орлеане вообще должна быть команда НБА, там это просто никогда не работало»

Обозреватель Билл Симмонс считает, что, возможно, «Пеликанс» следует переехать из Нового Орлеана. «У нас до сих пор нет доказательств того, что НБА работает в Новом Орлеане .

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