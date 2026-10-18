В России следует приостановить выдачу лицензий частным вузам до «наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства».
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Вообще-то нет никакого Образ О Вания ни в одном вузе мира если разобрать что оно (Образ О Вание) даёт ...Кто-то почему-то подменил понятие ликбеза (обучения ,если кому-то режет слух ликбез) начального, среднего или высшего уровня на образование. А, того, чтобы создав Образ, а потом этот образ воплотить в реальность как бы по мановению мысли, этого нет